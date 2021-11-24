Спрогнозирована дата пика четвертой волны коронавируса в России

Специалисты Promobot, разрабатывающие искусственный интеллект для роботов, при помощи нейросети спрогнозировали дату пика четвертой волны коронавируса в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с вероятностью 93 процента пик четвертой волны COVID-19 придется на 22 декабря. По данным специалистов, после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад.

В компании сообщили, что для получения прогноза разработчиками были использованы мультиклассовые классификаторы, которые основаны на сочетании разных нейронных сетей. Самая известная из них — нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Данные были обработаны алгоритмами классического машинного обучения под названием «градиентный бустинг».

Чтобы модель точнее отвечала на запрос, специалисты подняли вероятностный порог, расширили выборку данных, а также сузили искомый запрос до определенного значения.

Разработчики предупредили, что предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны коронавирусной инфекции гораздо слабее.

Ранее российские ученые из МГУ и других научных организаций обнаружили способ, позволяющий эффективно обезвреживать коронавирус SARS-CoV-2 с помощью света. Для дезактивации вируса исследователи применили фотосенсибилизатор — вызывающее чувствительность к свету вещество, — который связывается с S-белком (белком-«шипом») коронавируса.