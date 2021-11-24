Путин поручил работать над вакцинами от COVID-19 для детей с двух лет

Президент Путин дал поручение правительству по вакцинам от COVID-19 для детей с 2 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству уделить внимание работе над вакцинами от COVID-19 для детей с двух лет. Об этом сообщает ТАСС.

23 ноября создатель вакцины от коронавируса «Спутник V», директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о прививке от COVID-19 для детей. Он заявил, что вакцина является безопасной даже для несовершеннолетних с низким иммунитетом. На вопрос о беспокойстве родителей о недостаточной изученности препарата Гинцбург ответил, что вакцина изучена взрослым населением достаточно хорошо.