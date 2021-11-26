В России за сутки выявили 34 690 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 34 690 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 502 879. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщает в своем Telegram-канале.

34 690 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 33 796 заражений.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (3929), Московской области (1812 ) и Санкт-Петербурге (1704). Меньше всего — в Республике Калмыкия (25 случая), Ненецком автономном округе (14 случаев), Чукотском автономном округе (9 случаев).

За сутки скончались 1 235 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 270 292 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 36 145, общий — 8 200 971.

