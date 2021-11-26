Минздрав назвал сроки введения вакцины для подростков в гражданский оборот

Мурашко: примерно через 3 недели вакцина для подростков будет введена в гражданский оборот

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что примерно через три недели вакцина для подростков будет введена в гражданский оборот. Об этом в пятницу, 26 ноября, пишет ТАСС.

Уточняется, что первые серии уже произведены и проходят контроль качества.

О том, что в России зарегистрировали вакцину против COVID-19 для подростков, стало известно 24 ноября. Она получила название «Гам-КОВИД-Вак М» или «Спутник М». По итогам клинических испытаний препарат показал высокую эффективность и безопасность. Он создан на той же платформе, что и российский «Спутник V» и состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

По словам директора Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, среди побочных эффектов применения препарата наблюдалось лишь небольшое повышение температуры тела до 37,4 градуса на следующий день после прививки.