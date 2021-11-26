В Европу пришел новый штамм коронавируса

Бельгия стала первой страной Европы, в которую пришел новый штамм коронавируса, который в настоящее время обозначается как B.1.1.529. Об этом пишет РИА Новости.

Первые случаи болезни были выявлены в ЮАР. На данный момент появление коронавируса в стране подтвердил министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук. По словам чиновника, пока обнаружен лишь один случай заражения новым вариантом COVID-19.

Однако Ванденбрук уточнил, что бельгийскому правительству еще не поступали доказательства опасности штамма B.1.1.529, неизвестно в том числе и то, насколько он опаснее варианта дельта.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напомнила о мерах предосторожности и профилактики в связи с появлением нового штамма коронавируса B.1.1.529 и подчеркнула, что для защиты от COVID-19 необходимо вакцинироваться и соблюдать санитарные меры.

О первых случаях заражения новым вариантом стало известно 24 ноября. Тогда появились сообщения о десятках зараженных в ЮАР, Ботсване и Гонконге. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант.