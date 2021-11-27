Опубликовано первое изображение омикрон-штамма

Итальянские медики опубликовали первое изображение белка нового штамма коронавируса омикрон, передает Sky TG24.

Снимок был сделан в Medicina Multimodale di Laboratorio группой ученых во главе с Карло Федерико Перно (Carlo Federico Perno) под непосредственным наблюдением Клаудии Альтери (Claudia Alteri) и в сотрудничестве с Миланским государственным университетом.

Как отметили биологи, на представленном рисунке видны множества мутаций. В субботу, 27 ноября, зараженного новым видом COVID-19 выявили в Германии. Предположительно, африканским штаммом оказался инфицирован гражданин ФРГ, недавно вернувшийся из поездки в Южно-Африканскую Республику. 26 ноября омикрон выявили в Бельгии.

Вирусолог Георгий Викулов спрогнозировал, что в России штамм может появиться в скором времени. По его словам, он распространяется быстрее дельты и обладает дополнительными мутациями.

Новый вид коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, был впервые зафиксирован в Ботсване и ЮАР.