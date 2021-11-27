Вирусолог спрогнозировал сроки появления омикрон-штамма в России

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов спрогнозировал сроки появления нового омикрон-штамма коронавируса в России. По его словам, это может произойти в достаточно короткий срок, пишет «Газета.Ru».

«Достаточно быстро может распространиться вирус в России. В связи с тем, что авиаперелеты закрываются только 28 ноября, то лазейка у вируса есть. Даже достаточно, грубо говоря, одного борта, и он может проникнуть в нашу страну. К большому сожалению, в любой момент это может произойти», — рассказал вирусолог.

По его словам, в настоящее время Роспотребнадзор и Минздрав будут внимательно отслеживать ситуацию, поскольку омикрон-штамм распространяется быстрее дельты и обладает дополнительными мутациями.

Викулов добавил, что активно изучаются эффективность вакцин против нового варианта патогена, скорость появления симптомов и осложнений. Как только будут проведены необходимые исследования, специалисты смогут дать заключение по поводу потенциала этого возбудителя.

Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что обнаруженный недавно штамм COVID-19, получивший название «омикрон», сильно отличается от своего уханьского предка.

По его словам, при изучении омикрон-штамма учеными были выявлены значительные изменения на многих важных участках, формирующих иммунологический портрет коронавируса. Это может указывать на то, что такие участки могут оставаться «невидимыми» для антител, которые выработались после болезни или прививки.

