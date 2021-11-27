Вирусолог рассказал об опасности нового штамма коронавируса

Обнаруженный недавно штамм COVID-19, получивший название «омикрон», сильно отличается от своего уханьского предка. Об опасности нового штамма в беседе с «360» рассказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Специалист отметил, что сейчас о новой мутации вируса практически ничего неизвестно. «Выборка идет в разных странах, то есть [ученые] периодически берут пробы вируса и целиком их секвенируют, чтобы понимать, в какую сторону идет процесс генетических изменений. Поэтому периодически науке становятся известны такие вариации, у которых больше или меньше изменений», — объяснил вирусолог.

По его словам, при изучении омикрон-штамма учеными были выявлены значительные изменения на многих важных участках, формирующих иммунологический портрет коронавируса. Это может указывать на то, что такие участки могут оставаться «невидимыми» для антител, которые выработались после болезни или прививки.

Чепурнов пояснил, что S-белок можно представить в виде булавы, у которой одна из сторон покрыта шипами, а другая — гладкая. Каждый из таких шипов представляет отдельный портрет — конфигурацию белка, которая отличается от остальных. Против каждого из них появляется несколько иммунных B-клеток, которые формируют антитела против конкретной конфигурации белка.

«Если один из них изменился — ничего страшного, потому что есть много других. Но когда изменился десяток — это хуже, что и происходило раньше», — добавил специалист, указав, что в случае с омикрон-штаммом выявлено 32 таких изменения. Он отметил, что ученые пока затрудняются сказать, как это обстоятельство отразится на поведении заболевания — есть вероятность, что через некоторое время он будет подавлен новыми мутациями.

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о сроках появления в России нового штамма COVID-19. Эксперт допустил, омикрон-штамм коронавируса придет в страну в ближайшие месяцы. При этом он отметил, что новый вариант вируса еще не изучен, так как его открыли только 11 ноября.