В ВОЗ напомнили о мерах предосторожности из-за нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напомнила о мерах предосторожности и профилактики в связи с появлением нового штамма коронавируса B.1.1.529 и подчеркнула, что для защиты от COVID-19 необходимо вакцинироваться и соблюдать санитарные меры. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает ТАСС.
По его словам, для избегания распространения нового варианта коронавируса необходимо снизить его циркуляцию среди людей. «Прежде всего речь идет о ношении масок, о том, чтобы избегать больших скоплений людей, о гигиене и проветривании помещений, когда это возможно, а также о других мерах», — отметил Линдмайер.
Представитель ВОЗ также подчеркнул необходимость повсеместной вакцинации. «Чем больше циркулирует COVID-19, тем больше возможностей у вируса меняться, мутировать и производить различные формы», — добавил он.
Линдмайер обратил внимание, что эксперты Технической консультативной группы ВОЗ по эволюции вирусов в ближайшее время решат к какой группе отнести обнаруженный на юге Африки штамм - к вариантам, вызывающим обеспокоенность (VOC), или же к вариантам, вызывающим интерес (VOI). Он указал, что экспертам потребуется несколько недель, чтобы точно определить насколько штамм B.1.1.529 заразен.
О новом штамме стало известно после сообщений о заражении десяти человек в ЮАР, Ботсване и Гонконге 24 ноября. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант. Множество мутаций у B.1.1.529 позволяет допустить, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом — у больного ВИЧ или СПИДом. Предполагается, что он может стать самым опасным вариантом.