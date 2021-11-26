В ВОЗ напомнили о мерах предосторожности из-за нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напомнила о мерах предосторожности и профилактики в связи с появлением нового штамма коронавируса B.1.1.529 и подчеркнула, что для защиты от COVID-19 необходимо вакцинироваться и соблюдать санитарные меры. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает ТАСС.

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По его словам, для избегания распространения нового варианта коронавируса необходимо снизить его циркуляцию среди людей. «Прежде всего речь идет о ношении масок, о том, чтобы избегать больших скоплений людей, о гигиене и проветривании помещений, когда это возможно, а также о других мерах», — отметил Линдмайер.

Представитель ВОЗ также подчеркнул необходимость повсеместной вакцинации. «Чем больше циркулирует COVID-19, тем больше возможностей у вируса меняться, мутировать и производить различные формы», — добавил он.

Линдмайер обратил внимание, что эксперты Технической консультативной группы ВОЗ по эволюции вирусов в ближайшее время решат к какой группе отнести обнаруженный на юге Африки штамм - к вариантам, вызывающим обеспокоенность (VOC), или же к вариантам, вызывающим интерес (VOI). Он указал, что экспертам потребуется несколько недель, чтобы точно определить насколько штамм B.1.1.529 заразен.

О новом штамме стало известно после сообщений о заражении десяти человек в ЮАР, Ботсване и Гонконге 24 ноября. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант. Множество мутаций у B.1.1.529 позволяет допустить, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом — у больного ВИЧ или СПИДом. Предполагается, что он может стать самым опасным вариантом.