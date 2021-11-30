ВОЗ представила новые рекомендации по международным поездкам

ВОЗ призвала лиц старше 60 лет и с сопутствующими болезнями воздержаться от путешествий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала людей из групп риска, в числе которых лица старше 60 лет, а также лица с сопутствующими заболеваниями, воздержаться от путешествий. Такие новые рекомендации ВОЗ представила в заявлении, передает РИА Новости.

«Лицам, которые нездоровы или подвержены риску развития тяжелой болезни COVID-19 и смерти, в том числе людям в возрасте 60 лет и старше или лицам с сопутствующими заболеваниями (например, сердечными заболеваниями, раком и диабетом), следует рекомендовать отложить поездку», — говорится в заявлении организации.

Ранее ВОЗ сообщила, что полный запрет международных полетов не сможет остановить распространение COVID-19. Там также указали, что странам необходимо продолжать применять основанный на свидетельствах и оценке риска подход при осуществлении мер, которые касаются поездок, в соответствии с международными медико-санитарными правилами.

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке, ему присвоили греческую букву «омикрон» (О). Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали его угрозой. Он может затронуть большее число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами, а существующие вакцины могут оказаться неэффективными.