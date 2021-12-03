В Минздраве заявили об отсутствии омикрон-штамма коронавируса в России

Глава Минздрава Мурашко: в России не зафиксировано случаев инфицирования омикрон-штаммом

В России пока не зафиксировано случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на международном форуме гражданского участия «Мы вместе», его цитирует ТАСС.

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Министр подчеркнул, что ведомство занимается мониторингом ситуации с омикрон-штаммом и отслеживает тех, кто прибывает из стран, где обнаружен новый вариант вируса.

По словам Мурашко, Россия направила запросы для получения образцов нового штамма «омикрон». Для этого процесса нужно определенное время, добавил он.