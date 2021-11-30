Роспотребнадзор рассказал о серьезных опасениях из-за омикрон-штамма

Обнаруженный недавно омикрон-штамм коронавируса вызывает серьезные опасения и требует немедленного всестороннего изучения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости во вторник, 30 ноября.

Он отметила, что мутации, которые присущи омикрон-штамму, повышают заразность и связываемость вируса с рецепторами, а также потенциально усиливают его проникновение в клетки и влияют на увеличение инфекционности.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что меры профилактики остаются прежними и направлены на снижение вероятности передачи COVID-19 от одного человека к другому.

Также Попова заявила, что на сегодняшний день омикрон-штамм коронавируса в России не выявлен. Она пояснила, что в рамках мониторинга за генетической структурой постоянно проводятся исследования.