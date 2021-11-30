В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о выявлении омикрон-штамма в России

Глава Роспотребнадзора Попова: в России омикрон-штамм не выявлен

Омикрон-штамм коронавируса в России не выявлен. Об этом заявила главный санитарный врач страны Анна Попова, сообщает ТАСС.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что в рамках мониторинга за генетической структурой постоянно проводятся исследования.

«Особенно тщательному анализу мы подвергли образцы, которые поступили в базу данных за последний месяц, и в первую очередь от лиц, которые выезжали за рубеж», — заявила Попова.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что встреча двух штаммов COVID-19 в одном организме способна привести к появлению нового комбинированного варианта. Вероятность встречи двух штаммов коронавируса в одном организме зависит от пути распространения в популяции появившейся мутации, пояснил иммунолог.

Новый штамм COVID-19 под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах. Во Всемирной организации здравоохранения признали этот вариант опасным и предупредили, что риск заражения новым штаммом у переболевших коронавирусом может быть выше.