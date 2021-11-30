Россиян предупредили о появлении гибридного штамма COVID-19

Иммунолог Крючков: встреча двух штаммов COVID-19 приведет к появлению гибридного варианта

Встреча двух штаммов COVID-19 в одном организме способна привести к появлению нового комбинированного варианта. Такое предупреждение в беседе с Ura.ru сделал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков.

Специалист отметил, что гибридный вариант необязательно может быть опасным. Вероятность встречи двух штаммов коронавируса в одном организме зависит от пути распространения в популяции появившейся мутации, пояснил Крючков.

«Если за ограниченное время один штамм вытеснит другой, то естественно, встреча произойдет», — предположил вирусолог.