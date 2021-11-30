Вирусолог усомнился в снижении эффективности вакцин против омикрон-штамма

Главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал скоропалительными выводы о том, что существующие вакцины против коронавируса менее действенны против обнаруженного омикрон-штамма. По его словам, такие заявления будут уместны через две-три недели, после проведения соответствующих исследований, которые на данный момент просто не могли быть сделаны. Об этом ученый заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава Moderna Стефан Бансель заявил в комментарии для Financial Times, что существующие вакцины менее эффективны против недавно обнаруженного омикрон-штамма, а на разработку и производство новых в нужных объемах могут потребоваться месяцы. Окончательное понимание о влиянии мутаций штамма на эффективность вакцин наступит не менее чем через две недели, заявил он.

Время не пришло

Альтштейн заявил, что Бансель не имеет права делать подобные заявления. «Он об этом знать не может. Еще не прошло достаточно времени, чтобы это выяснить», — отметил Главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи.

Он подчеркнул, что для таких высказываний еще не пришло время, поскольку подтверждающей эти слова информации просто невозможно было получить за такой короткий срок. «Пока предполагается, что какое-то действие вакцин сохранится, но точно это будет известно через две-три недели. Для точных выводов необходимо провести опыт. Для этого нужны выделенный вирус, иммунная сыворотка, привитые разными вакцинами люди», — пояснил вирусолог.

Альтштейн объяснил, в чем заключается суть опыта. «Нужно выделить вирус, для того чтобы он размножался в культуре клеток. Размножаясь в клетках, он вызывает цитопатический эффект. Клетки разрушаются и таким образом его хорошо видно. Потом этот вирус в определенной дозе смешивается с сывороткой, вносится в культуру клеток и наблюдается. Если сыворотка его нейтрализует, значит цитапатического эффекта нет, а если эти антитела не способны нейтрализовать вирус, клетки зараженной культуры разрушаются. Так, с помощью этого опыта можно определить заранее, будет ли та или иная вакцина защищать от вируса или не будет», — рассказал ученый.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова назвала вакцины, имеющие под собой аденовирусную основу, которые могут быть эффективнее против омикрон-штамма коронавируса, чем РНК-препараты.