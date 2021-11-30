Европейские фондовые рынки обвалились

Фондовые рынки стран Западной Европы обвалились на открытии торгов во вторник, 30 ноября, после слов генерального директора фармацевтической компании Moderna Стефана Банселя о низкой эффективности вакцин против нового штамма коронавируса, свидетельствуют биржевые данные TradingView.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 опустился в моменте до 461,36 пункта (минус 1,26 процента), один из ведущих индексов Великобритании и Европы FTSE 100 упал до 7026 пунктов (минус 1,19 процента), важнейший фондовый индекс Германии DAX составил 15 079,95 пункта (минус 1,32 процента). Основной французский индекс CAC 40 снизился до 6672,67 пункта (минус 1,53 процента).

Глава Moderna заявил в комментарии для Financial Times, что существующие вакцины менее эффективны против недавно обнаруженного омикрон-штамма, а на разработку и производство новых в нужных объемах могут потребоваться месяцы. Окончательное понимание о влиянии мутаций штамма на эффективность вакцин наступит не менее чем через две недели, заявил Бансель.

Российский фондовый рынок также открылся снижением 30 ноября. В начале торговой сессии индексы Мосбиржи и РТС потеряли более процента, однако позже немного отыграли падение. На 11:37 индекс Мосбиржи торговался по 3868,50 пункта (минус 0,28 процента), индекс РТС — по 1623,09 пункта (минус 0,95 процента).