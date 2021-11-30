Биолог назвала эффективные против омикрон-штамма вакцины

Биолог Баранова: «Спутник V» может быть эффективнее от омикрона-штамма, чем РНК-вакцины

Вакцины, имеющие под собой аденовирусную основу, могут быть эффективнее против омикрон-штамма коронавируса, чем РНК-препараты. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова, ее слова приводит «Москва 24».

Ключевое отличие вакцин в том, что аденовирусные препараты сильнее задействуют Т-клеточное звено, подчеркнула биолог.

«Аденовирусные вакцины чуть послабее мРНК-вакцин по общему уровню антител. Но зато их ответ обширнее, потому что они больше задействуют T-клеточное звено. Поэтому "Спутник V", возможно, будет немного лучше стоять против омикрон-штамма», — объяснила специалист.

При этом, отметила Баранова, давать более точную оценку эффективности вакцин против омикрон-штамма еще рано.

Ранее Анча Баранова обеспокоилась бесконтактной передачей нового омикрон-штамма коронавируса. По ее словам, это может говорить о высокой способности к распространению этой вариации инфекции.