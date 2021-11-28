Биолог обеспокоилась бесконтактной передачей омикрон-штамма

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова обеспокоилась бесконтактной передачей нового омикрон-штамма коронавируса. По ее словам, это может говорить о высокой способности к распространению этой вариации инфекции, передает ТАСС.

Биолог привела в пример случай в Гонконге, когда люди заразились COVID-19, не контактируя лично, но один прошел по коридору, где до этого побывал другой, в неплотно прилегающей маске или без нее.

Баранова добавила, что омикрон-штамм может распространиться наравне с дельтой и начнет поражать вакцинированных. «То есть больший уровень антител потребуется для защиты. Каковы эти единицы, пока угадать невозможно», — указала она.

Специалист пояснила, что новая разновидность возникла не на основе дельта-штамма. По ее словам, в результате длительной эволюции в организме одного хозяина появилось скопление мутаций, четыре из них уклоняются от антител, а одна обладает повышенной инфекционностью.

Баранова задалась вопросом, пустит ли дельта новую разновидность. Если этого не произойдет, то омикрон может «заглохнуть», и тогда вопрос антител уже не будет стоять.

Ранее биолог рассказала, что российская вакцина «Спутник V», вероятно, может формировать немного более крепкий иммунитет к новому омикрон-штамму по сравнению с другими препаратами. Также специалист выразила мнение, что нынешние средства от коронавируса, вероятнее, окажутся менее эффективны против нового штамма.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.

