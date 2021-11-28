Биолог оценила устойчивость «Спутника V» к омикрон-штамму

Российская вакцина «Спутник V», вероятно, может формировать немного более крепкий иммунитет к новому омикрон-штамму по сравнению с другими препаратами, заявила в беседе с ТАСС профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова.

«Pfizer уже сделала заявление о том, что в течение двух недель проведет эксперименты по нейтрализации [штамма] и объявит, насколько этот вирус слабее взаимодействует с антителами», — сказала биолог, добавив, что эти данные будут иметь отношение и ко всем остальным вакцинам, которые используют полноразмерный антиген.

По ее словам, данные, которые предоставит Pfizer, будут приближенно актуальны и для «Спутника». «У "Спутника" дела могут обстоять несколько получше, на некоторые проценты», — сказала Баранова, отметив, что аденовирусные вакцины в принципе создают более широкий спектр иммунного ответа, чем мРНК-вакцины.

Также специалист выразила мнение, что нынешние препараты от коронавируса, вероятнее, окажутся менее эффективны против нового штамма. «Эти данные, скорее всего, будут релевантны к "Спутнику" тоже», — отметила она, добавив, что гены у всех вакцин примерно одинаковы.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов спрогнозировал сроки появления нового омикрон-штамма коронавируса в России. По его словам, в связи с тем, что авиаперелеты закрываются только 28 ноября, то лазейка у вируса есть. «Даже достаточно, грубо говоря, одного борта, и он может проникнуть в нашу страну», — сказал он.