В России ввели карантин для прибывающих из ЮАР

В России ввели 14-дневный карантин для прибывающих их Южно-Африканской Республики (ЮАР) и граничащих с ней стран. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда», передает ТАСС.

Попова рассказала, что туристов, которые должны уйти на карантин немного. По данным Ростуризма, в ЮАР сейчас находятся несколько сотен россиян.

Глава Роспотребнадзора заявила, что срок действия ПЦР-теста, который показывает наличие в организме вируса COVID-19, будет сокращен с 72 до 48 часов. Такое решение, по словам Поповой, принято на фоне распространения нового, более опасного, омикрон-штамма коронавируса.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что омикрон-штамм коронавируса будет выявлен в России. По его словам, проводится масштабное секвенирование геномов коронавируса для возможного выявления омикрон-штамма. Он обнаружен уже в 26 странах.