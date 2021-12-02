В Роспотребнадзоре спрогнозировали появление омикрон-штамма в России

Нет сомнений, что омикрон-штамм коронавируса будет выявлен в России. Обнаружение нового штамма спрогнозировал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, его цитирует РИА Новости.
По его словам, Роспотребнадзор и другие организации проводят масштабное секвенирование геномов коронавируса для возможного выявления омикрон-штамма. Он обнаружен уже в 26 странах, подчеркнул Хафизов.
«Это число [стран, где выявлен омикрон-штамм] быстро изменяется, особых сомнений в том что он будет найден и у нас, нет, вопрос только когда», — заявил Хафизов.
Специалист добавил, что прилетающие из стран, где зафиксированы случаи инфицирования новым штаммом, тестируются на наличие COVID-19. Все образцы положительных результатов ПЦР передаются на исследование генома вируса.
Новый штамм под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев инфицирования новым штаммом в России нет.