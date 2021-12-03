Российский инфекционист связал приход омикрон-штамма с концом пандемии

Тот факт, что новый омикрон-штамм коронавируса легко переносится и не вызывает тяжелого течения болезни, можно связать с концом пандемии. Такие выводы сделал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров, его слова приводит «Говорит Москва». По мнению инфекциониста, коронавирус скоро можно будет отнести к числу обычных сезонных болезней.

«Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара. Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать. Он будет охватывать больше населения, но при этом станет более легким. Думаю, что он начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций», — оценил приход нового штамма российский инфекционист.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пока рано говорить об уровне смертности от омикрон-штамма коронавируса, выявленного в Южной Африке, так как выводы ВОЗ о смертности от нового штамма COVID-19 сделаны на основе сведений о заражении лишь нескольких сотен людей.