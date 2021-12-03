Российский вирусолог оценил сведения о смертности от омикрон-штамма

Вирусолог Альтштейн: выводы об отсутствии смертей от омикрон-штамма не окончательны

Пока рано говорить об уровне смертности от омикрон-штамма коронавируса, выявленного в Южной Африке. Так оценил заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отсутствии смертельных случаев от нового варианта COVID-19 главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, его слова приводит News.ru.

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Российский вирусолог уверен, что мнение ВОЗ пока нельзя назвать окончательным, так как выводы сделаны на основе сведений о заражении лишь нескольких сотен людей.

«Южноафриканские специалисты подозревают, что там идет якобы новая эпидемия с этим вирусом, но четких доказательств этому нет. Там действительно начался подъем в ноябре, есть смертельные случаи, но доказательств того, что виноват омикрон, пока нет», — рассказал Альтштейн.

Специалисты пока не могут оценить возможности нового штамма коронавируса, так как он не слишком распространен.

Ранее ВОЗ заявила, что у организации нет информации о смертях, связанных с заражением омикрон-штаммом коронавируса. Тем не менее производители вакцин от COVID-19 должны быть готовы к тому, чтобы «обновить» состав препаратов для защиты от новой мутации.