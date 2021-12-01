Российский иммунолог допустил окончание пандемии после вспышки омикрона

Омикрон-штамм коронавируса может стать природной вакциной и спасти человечество. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Эксперт считает, что в ближайшем будущем человечество получит вспышку этого штамма. Он быстро распространяется, но при этом, по мнению врача, не вызывает тяжелых последствий.

«Он сейчас побежит впереди всех остальных штаммов и всех проиммунизирует. То есть, получилась как бы природная вакцина», — сказал специалист.

Ранее Владимир Болибок оценил мнение международных экспертов, которые считают, что новым штаммом COVID-19 омикрон чаще болеют молодые люди. Он отметил, что в месте зарождения нового штамма проживает малое количество пожилых людей, что повлияло на сложившееся мнение.