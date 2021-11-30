Иммунолог рассказал о категории пациентов с новым штаммом COVID-19 омикрон

Болибок: в Южной Африке чаще болеют молодые, потому что среди населения мало пожилых

Врач-иммунолог Владимир Болибок оценил мнение международных экспертов, которые считают, что новым штаммом COVID-19 омикрон чаще болеют молодые люди. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Такое ощущение касательно этой категории пациентов сложилось из-за того, что в Южно-Африканской Республике и Республике Ботсвана проживает мало пожилых граждан, отметил он. В этих странах люди не доживают до преклонного возраста, добавил Болибок.

«Если вспомнить первую уханьскую волну пандемии, то можно выяснить, что смертность там была низкой, поскольку у них нет в таком количестве пожилых граждан 65 плюс, как у нас. Они элементарно не доживают до этого возраста», — рассказал иммунолог.

Он добавил, что в странах идет массовый наплыв больных омикрон-штаммом в возрасте 20-30 лет, которым нужна срочная госпитализация.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что встреча двух штаммов COVID-19 в одном организме способна привести к появлению нового комбинированного варианта. Вероятность встречи двух штаммов коронавируса в одном организме зависит от пути распространения в популяции появившейся мутации, пояснил иммунолог.