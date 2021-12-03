Академик РАН оценил вероятность вытеснения дельты омикрон-штаммом в России

Если информация о наличии у омикрон-штамма серьезных эволюционных преимуществ перед дельтой подтвердится, то у нового варианта вируса может уйти около полугода на то, чтобы стать доминирующим на территории России. Так вероятность вытеснения одного штамма другим в разговоре с «Лентой.ру» оценил академик РАН, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

«Разговоры насчет сроков вытеснения им дельты я считаю преждевременными, поскольку он пока ни в одной стране ее не вытеснил, даже в ЮАР, насколько я знаю, предыдущие варианты все еще распространены. Если у него есть селективное преимущество, а, похоже, что оно у него есть, то вытеснить дельту он сможет в течение нескольких месяцев — полугода», — отметил Зверев.

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Зверев также предположил, что первые пациенты, зараженные омикрон-штаммом, уже могли появиться в России, либо окажутся на территории страны в ближайшие дни.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России пока не зафиксировали случаев заражения омикрон-штаммом. По его словам, ведомство тщательно проверяет всех прибывающих из стран, где были вспышки нового варианта вируса.

В пятницу 3 декабря стало известно о том, что в столице Австралии Канберре омикрон-штаммом заразился полностью вакцинированный мужчина, не выезжавший за пределы страны.