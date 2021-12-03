Академик РАН допустил появление омикрон-штамма коронавируса в России

Академик РАН Зверев считает, что в России уже есть первые случаи заражения омикрон-штаммом

Омикрон-штамм либо уже появился в России, либо появятся в ближайшие несколько дней. Таким прогнозом с «Лентой.ру» поделился академик РАН, микробиолог, научный руководители ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

«Предсказать что-то пока довольно сложно. Возможно, он у нас уже есть, если он так быстро распространяется, и его просто пока не определили. В любом случае, это вопрос нескольких дней или недель, потому что некоторые страны пока открыты, люди в них ездят, и кто-то обязательно его привезет», — допустил он.

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При этом академик отметил, что пока у научного сообщества нет достаточного количества данных, чтобы говорить о точных сроках, в которые омикрон может вытеснить доминирующий в настоящее время в России дельта-штамм.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав пока не зафиксировал ни одного случая заражения омикрон-штаммом в РФ. Министр подчеркнул, что ведомство активно занимается этим вопросом и отслеживает всех, кто прибывает из стран, в которых обнаружен новый вариант вируса.

В пятницу 3 декабря стало известно о заражении омикрон-штаммом жителя Австралии, который был полностью привит и не выезжал за пределы страны.

Министр здравоохранения ЮАР сообщил, что новый штамм легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по имеющимся данным, может обходить иммунитет переболевших другими вариантами вируса.

Штамм под кодом B.1.1.529, которому присвоили название омикрон, был выявлен в ЮАР 11 ноября. На данный момент он появился в более чем 20 странах мира.