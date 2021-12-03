В Австралии полностью привитый человек заразился омикрон-штаммом COVID-19

В столице Австралии Канберре новый штамм коронавируса омикрон выявлен у полностью привитого человека, который не путешествовал за границу. Об этом сообщает ABC.

Местный Минздрав перечислил все места, где побывал зараженный. Жители столицы, находившиеся в указанных районах, должны заполнить соответствующую декларацию и сдать анализы.

Органы здравоохранения зафиксировали еще четыре случая заражения новым вариантом COVID-19. Три пациента попали в отделение интенсивной терапии, но вентиляция легких не требуется ни одному из них.

Ранее глава Минздрава ЮАР Джо Паахла рассказал, что новый омикрон-штамм коронавируса вызывает легкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию, однако непривитым может грозить госпитализация. По словам чиновника, у ЮАР есть данные, подтверждающие, что омикрон-вариант COVID-19 легко передается от человека к человеку.