В ЮАР раскрыли степень тяжести заболевания из-за омикрон-штамма коронавируса

Новый омикрон-штамм коронавируса вызывает легкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию, однако непривитым может грозить госпитализация. Глава Министерства здравоохранения Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джо Паахла раскрыл степень тяжести заболевания из-за нового варианта COVID-19, передает ТАСС.

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По словам чиновника, у ЮАР есть данные, подтверждающие, что омикрон-вариант COVID-19 легко передается от человека к человеку. «Все те, кто еще не сделал прививку от коронавируса, должны как можно быстрее пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от него», — порекомендовал глава Минздрава.

Министр отметил, что ЮАР приближается к четвертой волне пандемии. Паахла указал, что эпицентр распространения нового штамма остается в столичной провинции Гаутенг. «За последние семь дней число случаев заболевания COVID-19 резко выросло. Подъем нынешней волны намного круче, чем три предыдущие», — заявил он.

Ранее Центр эпидемиологического моделирования и анализа Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Национальный институт инфекционных заболеваний (НИИЗ) предупредили по итогам совместных исследований, что омикрон-штамм коронавируса в три раза более заразный для людей, ранее перенесших COVID-19, чем предыдущие варианты. Факт выздоровления после предыдущих вариантов коронавируса не обеспечивает защиту от омикрон-штамма.