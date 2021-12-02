Ученые предупредили перенесших COVID-19 людей об опасности омикрон-штамма

Центр эпидемиологического моделирования и анализа Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Национальный институт инфекционных заболеваний (НИИЗ) предупредили по итогам совместных исследований, что омикрон-штамм коронавируса в три раза более заразный для людей, ранее перенесших COVID-19, чем предыдущие варианты. Об этом сообщает Reuters.

«Данные показывают, что омикрон-штамм обладает способностью обходить иммунитет от COVID-19, полученный заразившимися более ранними вариантами коронавируса», — отметили южноафриканские ученые.

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Сотрудница НИИЗ Энн фон Готтберг в свою очередь заявила в ходе брифинга регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке, что факт выздоровления после предыдущих вариантов коронавируса не обеспечивает защиты от омикрон-штамма. «Мы видим рост числа людей, победивших ранее коронавирус, которые повторно заболевают COVID-19 в результате распространения омикрон-штамма», — подчеркнула она. По словам Готтберг, раньше в ЮАР переболевшие не заражались штаммом дельта, однако теперь наблюдается другая ситуация.

Она добавила, что вакцинация от коронавируса защищает от серьезных форм заболевания, госпитализации и смерти.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что, возможно, у омикрона инкубационный период будет составлять порядка 12-14 дней. Если при этом он окажется высокозаразным, тогда он будет способен вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население.

Новый штамм под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах.