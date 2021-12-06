В Кремле прокомментировали ситуацию с омикрон-штаммом в России

Песков: оперштаб ведет работы по предотвращению распространения омикрон-штамма в России

Оперштаб проводит работу по предотвращению распространения омикрон-штамма коронавируса в России. Так прокомментировал ситуацию с новым вариантом инфекции пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В штабе, я знаю, что проведена работа. Все работает», — ответил представитель Кремля на вопрос, подготовлены ли предложения по данной ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать план по борьбе с новым штаммом коронавируса. Отмечается, что срок выполнения поручение — 7 декабря. Ответственным за него назначили председателя правительства Михаила Мишустина.

11 ноября в ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, которому присвоили название омикрон. Министр здравоохранения страны заявил, что новый вариант легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по некоторым данным, может обходить иммунитет переболевших другими штаммами инфекции.