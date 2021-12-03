Путин поручил разработать план по борьбе с омикрон-штаммом

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать план по борьбе с новым штаммом коронавируса. Соответствующий документ составлен по итогам 13-го инвестиционного форума «Россия зовет!», проходившего с 30 ноября по 1 декабря, и опубликован на официальном сайте Кремля.

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Срок выполнения поручения — 7 декабря. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Штамм под кодом B.1.1.529, которому присвоили название омикрон, был выявлен в ЮАР 11 ноября. Министр здравоохранения страны сообщил, что он легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по имеющимся данным, может обходить иммунитет переболевших другими вариантами вируса.

На данный момент омикрон-штамм появился в более чем 20 странах мира. 3 декабря стало известно о заражении им жителя Австралии, который был полностью привит и не выезжал за пределы страны. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России пока не зафиксировано ни одного случая заражения омикрон-штаммом.