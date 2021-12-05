В ВОЗ оценили оценили течение COVID-19 у зараженных омикрон-штаммом

ВОЗ: пока рано делать выводы о течение COVID-19 у зараженных омикрон-штаммом коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове оценила течение COVID-19 у зараженных омикрон-штаммом коронавируса в эфире телеканала CBS, передает ТАСС.

По ее словам, первоначальные данные свидетельствуют о том, что заразившиеся новым штаммом переносят COVID-19 в более легкой форме, однако окончательные выводы на этот счет делать пока рано.

Специалист пояснила, что это связано с тем, что процесс прохождения всего цикла - от инфицирования и до полного выздоровления — занимает время. «Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из этих лиц разовьется тяжелое заболевание», —

отметила она.

По словам эксперта, даже если это легкое заболевание, необходимо действовать быстро, чтобы принять меры для контроля над распространением омикрон-штамма. «Большее количество случаев может означать большее количество госпитализаций. Большее количество госпитализаций может означать большее количество смертей», — сказала она.

Новый штамм коронавируса омикрон выявлен уже в 20 странах мира. Всего в мире зарегистрировано 226 случаев инфицирования новым видом COVID-19. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.

