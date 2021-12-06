Кремль прокомментировал данные о первом случае омикрон-штамма в России

Песков об омикрон-штамме в РФ: давайте не будем комментировать неподтвержденную информацию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил не комментировать неподтвержденные данные о якобы обнаруженном в России первом случае омикрон-штамма COVID-19. Таким образом он прокомментировал соответствующую реплику журналиста, передает ТАСС.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в подобной ситуации не стоит ориентироваться на сообщения СМИ.

Песков добавил, что оперштаб по борьбе с коронавирусом проводит работу, чтобы предотвратить распространение в стране нового варианта этой инфекции. «В штабе, я знаю, что проведена работа. Все работает», — заключил он.

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6 декабря вернувшаяся из ЮАР российская туристка Юлия Демина заявила, что у нее нашли омикрон-штамм коронавируса. По словам женщины, о заражении ей сообщили медики. Демина отметила, что на просьбу показать результаты исследования ей ответили: «А у нас нет». Официальное подтверждение данной информации отсутствует.

Днем ранее стало известно, что у девяти прибывших из ЮАР россиян сделанный в аэропорту ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным. Они находятся в обсерваторе под медицинским наблюдением.