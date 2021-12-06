Россиянка заявила о заражении омикрон-штаммом коронавируса

Прибывшая из ЮАР российская туристка заявила, что у нее может быть омикрон-штамм COVID-19

Вернувшаяся из ЮАР российская туристка Юлия Демина заявила, что у нее нашли омикрон-штамм коронавируса. Об этом в понедельник, 6 декабря, пишет E1.RU.

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По словам женщины, всю ночь у нее была температура, очень сильный кашель и болело горло. Утром медики пришли сделать тест и сообщили, что у пациентки, предположительно, выявлено заражение омикрон-штаммом COVID-19. Юлия также отметила, что на просьбу показать результат исследования ей ответили: «А у нас нет». Официальное подтверждение этой информации также отсутствует.

5 декабря стало известно, что у девяти прибывших из ЮАР россиян сделанный в аэропорту ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным. Они находятся в обсерваторе под медицинским наблюдением.

Ранее главный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться в 2022 году, если омикрон-штамм окажется менее патогенным, чем дельта, и люди будут активнее прививаться.