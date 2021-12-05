Вернувшихся из ЮАР россиян перевели в обсерватор из-за симптомов ОРВИ

Троих россиян, вернувшихся из ЮАР, перевезли из Сергиева Посада в другой обсерватор, расположенный в Талдоме, из-за появившихся у них симптомов ОРВИ. Об этом пишет Telegram-канал RT со ссылкой на жительницу Ярославля Юлию Демину, прилетевшую вывозным рейсом из африканской страны.

«Из-за того, что у меня поднялась температура, меня решили отправить на скорой помощи в другое место. Меня и еще двоих людей, у которых тоже температура», рассказала она в Instagram.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что положительный ПЦР-тест сдали девять россиян, прибывших из ЮАР. Сейчас идет расшифровка штамма этих туристов. Среди заболевших COVID-19 есть беременная женщина с ребенком.

ПЦР-тест был взят у прибывших в аэропорт рейсом из ЮАР через Аддис-Абебу 4 декабря. Они прошли отдельный паспортный контроль, после чего их разместили в пансионате подмосковного Сергиева Посада для прохождения карантина в связи с угрозой распространения нового омикрон-штамма коронавируса. Людей с выявленной инфекцией увезли в обсерватор.