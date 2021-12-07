Стало известно местонахождение зараженных омикрон-штаммом россиян

Двух россиян, зараженных новых штаммом коронавируса — омикроном, поместили в подмосковный санаторий, передает телеканал «Россия 1».

Как отметили журналисты, 58 туристов, прибывших из Южно-Африканской Республики рейсом Кейптаун — Аддис-Абеба — Москва, поместили в отдельный корпус санатория в Московской области. Позже стало известно местонахождение заболевших: двух человек медики сначала отправили в обсерватор, а после отвезли в больницу. Туда же попали прилетевшие из ЮАР россияне с признаками ОРВИ. Остальных ждет двухнедельный карантин в обсерваторе.

На территорию санатория никого, кроме медиков, не впускают. Россиян ежедневно будут тестировать на коронавирус. По мнению специалистов, зараженных омикроном может оказаться больше. Сейчас в лаборатории подробно исследуют десять образцов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что положительный ПЦР-тест сдали девять россиян, прибывших из ЮАР. Идет расшифровка штамма этих туристов. У части россиян нашли коронавирус. Среди заболевших COVID-19 есть беременная женщина с ребенком.