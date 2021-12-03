Коронавирус выявили у двух прилетевших из ЮАР россиян

У прилетевших из ЮАР россиян выявили коронавирус, штамм пока неизвестен

У двух россиян, прилетевших из ЮАР, выявили коронавирус, однако его штамм пока неизвестен. Ранее в стране зафиксировали новый штамм, которому присвоили название омикрон — потенциально он может оказаться опаснее предыдущих.

В Роспотребнадзоре сообщили, что 3 декабря состоялся первый вывозной рейс из ЮАР с российскими туристами. Все пассажиры сегодняшнего рейса будут изолированы на 14 дней. Массовый отъезд туристов из страны начался в конце ноября после появления информации об обнаружении там нового штамма.

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Омикрон-штамм выявлен уже в 38 странах, официально в России его еще нет

Как заявил министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла, новый омикрон-штамм вызывает легкую форму заболевания у вакцинированных людей, однако непривитым может грозить госпитализация. Он отметил, что есть данные, подтверждающие, что штамм легко передается от человека к человеку.

Новый вариант зафиксировали в том числе в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте и Австрии. При этом, как сообщили в ВОЗ, доминантным остается дельта-штамм коронавируса. Основной рост заражений омикроном наблюдается в Африке.

38 стран уже подтвердили обнаружение омикрона

Как заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, в стране омикрон-штамм пока не зафиксирован. Он добавил, что министерство активно отслеживает тех, кто приезжает из стран, где обнаружен новый вариант вируса.

По мнению академика РАН, микробиолога, научный руководители ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталия Зверева, омикрон-штамм либо уже появился в России, либо появится в ближайшие несколько дней. По его словам, пока мало данных, чтобы точно назвать сроки вытеснения доминирующего в стране дельта-штамма.

Ученые подозревают, что омикрон-штамм может быть заразнее предшественников

По данным специалистов центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национального института инфекционных заболеваний, омикрон-штамм коронавируса в три раза более заразный для людей, ранее перенесших COVID-19, чем предыдущие варианты. Специалисты утверждают, что омикрон-штамм способен обходить иммунитет, полученный при заражении более ранними вариантами коронавируса.

В разговоре с «Лентой.ру» доктор биологических наук Анча Баранова допустила, что при вытеснении дельта-штамма омикроном ученым придется создавать новую вакцину от коронавируса, потому что уже существующие препараты потеряют эффективность. При этом наработанные схемы лечения продолжат действовать, поскольку мутации омикрона на них не влияют.

Основной опасностью омикрон-штамма Баранова назвала большее количество мутаций в тех частях, к которым обычно крепятся антитела, которые вырабатывает организм человека. Из-за этого иммунитет к другим штаммам может быть неэффективен против омикрона.