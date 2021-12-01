Биолог допустила неэффективность современных вакцин против омикрон-штамма

Если омикрон-штамм вытеснит дельта-вариант коронавируса, специалистам, возможно, придется создавать новую вакцину, потому что современные препараты потеряют эффективность. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния, США) Анча Баранова в интервью «Ленте.ру».

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«Утешительным призом» при таком развитии событий биолог назвала тот факт, что наработанные схемы лечения COVID-19 все равно будут действовать, поскольку мутации омикрона на них не влияют.

Но для начала нужно отследить, как омикрон-штамм поведет себя в европейских популяциях, отметила Баранова. «Просто пока все те люди, что заболели в Южной Африке — молодые. Там такая структура населения. По ней сложно реальную картину представить, пожилых не было. Вот когда придут данные из Европы, тогда и узнаем», — объяснила профессор.

Ранее Баранова обеспокоилась бесконтактной передачей нового омикрон-штамма коронавируса. По ее словам, это может говорить о высокой способности к распространению этой вариации инфекции.

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке, ему присвоили греческую букву «омикрон» (О). Эксперты Всемирной организации здравоохранения признали его угрозой. По данным ВОЗ, он может затронуть большее число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами, а существующие вакцины могут оказаться неэффективными.