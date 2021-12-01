Биолог объяснила главную опасность омикрон-штамма

Основной опасностью омикрон-штамма коронавируса является большое количество мутаций в тех частях, к которым обычно крепятся антитела, вырабатываемые организмом человека. Это может привести к тому, что уже сформированный к другим штаммам иммунитет не будет эффективен против омикрона. Об этом «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.
Биолог отметила, что пациенты с омикрон-штаммом, которые были госпитализированы в Гонконге, уже были полностью провакцинированы. Это может указывать на то, что иммунитет, сформированный старыми вакцинами, будет неэффективен против омикрона.
«Получается, что антитела не могут уверенно распознать S-белок, а значит, не могут облепить собой вирус и обезвредить его. И это самая большая опасность, тем более что мы уже знаем, что люди, заболевшие омикроном в Гонконге, были полностью провакцинированы», — заявила Баранова.
Штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала его опасным и предупредила уже переболевших COVID-19 о возможном заражении омикроном.
Разработчики вакцины «Спутник V» заявили, что исследование эффективности препарата против омикрон-штамма займет примерно три недели, а массовое производство адаптированной бустерной дозы можно будет начать в середине февраля 2022 года.