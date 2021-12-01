Биолог объяснила главную опасность омикрон-штамма

Основной опасностью омикрон-штамма коронавируса является большое количество мутаций в тех частях, к которым обычно крепятся антитела, вырабатываемые организмом человека. Это может привести к тому, что уже сформированный к другим штаммам иммунитет не будет эффективен против омикрона. Об этом «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

В сиквенсе вируса вызывают опасения места, в которых произошли мутации. Вот есть S-белок коронавируса (шип). У него есть рецептор-связывающий домен (RBD), с помощью которого вирус проникает в клетку человека. Это такая болвашка, которая торчит на S-белке, и к ней цепляются нейтрализующие антитела. Так вот на этой болвашке десять мутаций. То есть сохранных мест, куда могли бы подцепиться антитела, там довольно мало, основные площадки для антител выбиты, их просто нет Анча Баранова биолог

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Биолог отметила, что пациенты с омикрон-штаммом, которые были госпитализированы в Гонконге, уже были полностью провакцинированы. Это может указывать на то, что иммунитет, сформированный старыми вакцинами, будет неэффективен против омикрона.

«Получается, что антитела не могут уверенно распознать S-белок, а значит, не могут облепить собой вирус и обезвредить его. И это самая большая опасность, тем более что мы уже знаем, что люди, заболевшие омикроном в Гонконге, были полностью провакцинированы», — заявила Баранова.

Штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала его опасным и предупредила уже переболевших COVID-19 о возможном заражении омикроном.

Разработчики вакцины «Спутник V» заявили, что исследование эффективности препарата против омикрон-штамма займет примерно три недели, а массовое производство адаптированной бустерной дозы можно будет начать в середине февраля 2022 года.