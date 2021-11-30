Эффективность «Спутника V» против омикрон-штамма изучат за три недели

Изучение эффективности вакцины «Спутник V» против нового омикрон-штамма займет три недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева телеканалу CNBC.

«"Спутник"» показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций [COVID-19]. Мы полагаем, что потребуется три недели на полную оценку [эффективности вакцины против омикрона]», — приводит его слова ТАСС.

Дмитриев также высказал уверенность в возможности адаптировать вакцину под все существующие варианты вируса.

Ранее Дмитриев заявил о готовности создать сто миллионов бустерных доз адаптированной против омикрон-штамма вакцины «Спутник V» в феврале 2022 года. При этом в Институте Гамалеи и РФПИ сообщили о готовности начать массовое производство вакцины уже к середине января.

Штамм под кодом B.1.1.529 (омикрон) был впервые выявлен в ЮАР 11 ноября. С 28 числа Россия ограничила авиасообщение с несколькими странами региона, из-за чего в нем застряли российские туристы. Вопрос введения локдауна или каких-либо других ограничений из-за появления омикрон-штамма на территории страны требует тщательного изучения новой версии инфекции, заявили в Госдуме.