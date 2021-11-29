РФПИ пообещал создать вакцину Sputnik Omicron против омикрон-штамма

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о готовности создать достаточное количество бустерных доз вакцины «Спутник V» для борьбы с омикрон-штаммом к февралю 2022 года. Его слова передает Twitter-аккаунт вакцины «Спутник V». В РФПИ также заявили о возможности создать в случае необходимости новый вариант вакцины.

«Если потребуется модификация, мы предоставим несколько сотен миллионов бустерных доз модифицированной вакцины Sputnik Omicron к 20 февраля 2022 года», — заявил он.

В то же время Дмитриев заявил, что в центре Гамалеи считают, что уже существующие вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» должны быть эффективны против нового штамма, так как они показали свою эффективность против предыдущих мутаций вируса.

Также в Twitter-аккаунте вакцины появилось сообщение о том, что РФПИ и Институт Гамалеи готовы будут начать массовое производство новой вакцины через 45 дней. Впрочем, там тоже уверены в эффективности уже имеющихся вакцин, так как адаптация к новым штаммам положена по протоколам, согласно которым из разрабатывали.

В Госдуме заявили, что вопрос о введении в России локдауна из-за омикрон-штамма может быть поставлен лишь после подробного изучения его особенностей.