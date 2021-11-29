В Госдуме ответили на вопрос о возможном локдауне из-за омикрон-штамма

Депутат ГД Соломатина: вопрос о введении локдауна решится после вывода ученых об омикроне

Вопрос о возможном введении локдауна в России из-за нового омикрон-штамма коронавируса требует более тщательного изучения этой разновидности. Об этом «Ленте.ру» завила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

«Я думаю, что о возможности введения локдауна и других мерах мы узнаем дней через 10-14, когда хорошо поймем, как он себя ведет. Пока еще об омикроне не так много известно, хотя уже есть информация о 47 видах мутаций, в том числе тех, которые касаются его способностей к распространению», — заявила она.

Соломатина отметила, что считает введение ограничительных мер странами, столкнувшимися с омикрон-штаммом, оправданным, поскольку не каждая система здравоохранения справится с наплывом новых больных.

«В любом случае, я призываю всех вакцинироваться, сейчас это самый эффективный способ борьбы с вирусом», — добавила Соломатина.

В МИД России ранее сообщили, что в стране пока не планируется вводить дополнительных ограничений из-за нового штамма.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия России в связи с возникновением нового штамма будут зависеть от выводов ученых после его исследования.