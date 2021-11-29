В МИД опровергли новые ограничения из-за омикрон-штамма

«Интерфакс»: в МИД России заявили, что замминистра не анонсировал новые ограничения

МИД России опроверг данные, о том, что в стране ожидается введение новых ограничительных мер из-за омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным агентства, в министерстве обратили внимание на недостоверное цитирование СМИ замминистра иностранных дел Иванова о якобы новых ограничениях из-за COVID-19.

Ранее сообщалось, что замглавы министерства иностранных дел Евгений Иванов заявил, что оперативный штаб объявит о дополнительных коронавирусных ограничениях в связи с появлением омикрон-штамма.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в странах Европы. В ВОЗ признали этот вариант опасным и предупредили, что риск заражения новым штаммом у перенесших COVID-19 может быть выше.