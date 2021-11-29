В Кремле рассказали о действиях России в свете появления омикрон-штамма

Песков: дальнейшие действия России по ситуации с омикрон-штаммом будут зависеть от ученых

Дальнейшие действия России в свете появления нового омикрон-штамма коронавируса будут зависеть от выводов ученых. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сейчас на самом деле весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько он опасен. В данном случае вы знаете, что эта информация анализируется в правительственном штабе», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, дальнейшие шаги России будут предприниматься исходя из выводов ученых о заразности нового штамма, последствиях и способности вакцин застраховать от тяжелого течения COVID-19.