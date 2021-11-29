Застрявшие в ЮАР россияне описали ситуацию словами «будем бить тревогу»

Российские туристы, которые застряли в ЮАР из-за обнаружения нового штамма COVID-19 в Южной Африке, раскрыли подробности своей ситуации и описали ее словами «будем бить тревогу, если 1 декабря не улетим». Об этом пишет РБК.

По словам путешественника из Москвы, в подобном положении оказались не менее восьми знакомых ему людей, еще нескольких российских отдыхающих он встретил в аэропорту Йоханнесбурга. «Думаю, многие планировали вернуться к понедельнику, в итоге застряли», — заявил он и отметил, что билеты на обратный рейс были куплены на 27 ноября, однако перевозчик Qatar Airways отменил вылет. При этом москвич добавил, что в настоящее время обстановка в республике «самая обычная».

Также путешественник отметил, что вынужден был вернуться вместе с женой к другим россиянам, которые тоже не смогли вылететь из страны, и они уже приобрели обратные билеты на 1 декабря. Сначала туристы планируют вылететь из Кейптауна в Аддис-Абебу, а оттуда — в Москву.

Еще несколько россиян рассказали, что у них выкуплены авиабилеты на 8 и 14 декабря из Кейптауна, при этом авиакомпании пока не отменили рейсы. «Полагаем, дело времени», — предположила одна из путешественниц.

С 28 ноября Россия на неопределенный срок ограничила въезд граждан из ряда африканских стран, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото и Намибию, из-за нового штамма коронавируса. Несколько европейских стран уже ограничили авиасообщение с ЮАР. Среди них — Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, Австрия и Чехия.