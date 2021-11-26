Россия ограничит въезд для граждан нескольких стран из-за нового штамма

С 28 ноября Россия на неопределенный срок ограничит въезд граждан из ряда африканских стран, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото и Намибию, из-за нового штамма коронавируса. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Уточняется, что въезд также будет ограничен для жителей из Гонконга, Мозамбика, Эсватини, Танзании, Зимбабве и Мадагаскара, а также иностранцев, которые находились на территории этих стран в течение последних 10 дней. Представителям Ростуризма уже поручили передать эти данные туристическим компаниям.

Несколько европейских стран уже ограничили авиасообщение с ЮАР. Среди них оказались Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, Австрия и Чехия.

Ранее 26 ноября стало известно, что в Европу пришел новый штамм коронавируса, который обозначается как B.1.1.529. Первые случаи болезни были выявлены в ЮАР, а первой страной ЕС, в которой выявили штамм, стала Бельгия. По словам министра здравоохранения Бельгии Франка Ванденбрука, пока обнаружен лишь один случай заражения новым вариантом COVID-19.