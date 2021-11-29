ВОЗ предупредила переболевших COVID-19 о возможном заражении штаммом омикрон

ВОЗ: риск заражения штаммом омикрон у переболевших коронавирусом может быть выше

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила переболевших COVID-19 о возможном заражении новым штаммом омикрон, который был обнаружен в ЮАР и Ботсване. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, риск заражения новым штаммом у переболевших коронавирусом может быть выше. При этом подчеркивается, что информация на этот счет носит ограниченный характер.

Люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться омикроном по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность Всемирная организация здравоохранения о заразности нового омикрон-штамма коронавируса

Кроме того, на данный момент остается неясным, вызывает ли заражение новым штаммом более тяжелое протекание болезни в сравнении с инфицированием другими вариантами. Согласно имеющейся информации, в Южной Африке зафиксирована более высокая доля госпитализаций. Однако она может быть связана не с заражением омикроном, а с увеличением числа заболевших людей в целом, пояснили в ВОЗ.

При этом в организации заверили, что существующие вакцины эффективны против нового варианта COVID-19.

Границы закрываются

В связи с распространением нового штамма страны стали вновь закрывать границы. Так, Израиль отказался пускать в страну иностранцев из всех стран, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям. Позже решение прервать авиасообщение на две недели приняли в Марокко.

Запреты на полеты в Южную Африку ввели Великобритания, США, члены Евросоюза, арабские страны и ряд других государств. В связи с этим президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал мировых лидеров отменить ограничения. По его словам, научных доказательств тому, что ограничения помогут предотвратить распространение нового штамма, нет. Однако они точно навредят экономике и «подорвут» все усилия, приложенные к восстановлению после пандемии коронавируса, считает Рамафоса.

В свою очередь, член Совета Федерации Владимир Круглый заявил, что штамм COVID-19 омикрон уже появился в России. Он рассказал, что источником его распространения могут быть граждане, посетившие Египет, и призвал закрыть авиасообщение с этой страной. Однако позже его слова опроверг Роспотребнадзор.

Пропущенные буквы

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.

В организации пояснили, что намеренно пропустили две буквы греческого алфавита при наименовании нового штамма коронавируса. Как рассказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, от «ню» и «кси» отказались, чтобы избежать ярлыков. Так, буква «ню» пропущена из-за ее созвучности с английским словом «новый» (new — «нью»). «Кси» было решено опустить из-за того, что в английском написании она идентична фамилии Си. Это могло вызвать нежелательные ассоциации с лидером Китайской народной республики Си Цзиньпином.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович допустила, что новый штамм коронавируса может оказаться более заразным, но призвала не паниковать в связи с появлением нового варианта.