ВОЗ предупредила переболевших COVID-19 о возможном заражении штаммом омикрон

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила переболевших COVID-19 о возможном заражении новым штаммом омикрон, который был обнаружен в ЮАР и Ботсване. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным данным, риск заражения новым штаммом у переболевших коронавирусом может быть выше. При этом подчеркивается, что информация на этот счет носит ограниченный характер.
Кроме того, на данный момент остается неясным, вызывает ли заражение новым штаммом более тяжелое протекание болезни в сравнении с инфицированием другими вариантами. Согласно имеющейся информации, в Южной Африке зафиксирована более высокая доля госпитализаций. Однако она может быть связана не с заражением омикроном, а с увеличением числа заболевших людей в целом, пояснили в ВОЗ.
При этом в организации заверили, что существующие вакцины эффективны против нового варианта COVID-19.
Границы закрываются
В связи с распространением нового штамма страны стали вновь закрывать границы. Так, Израиль отказался пускать в страну иностранцев из всех стран, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям. Позже решение прервать авиасообщение на две недели приняли в Марокко.
Запреты на полеты в Южную Африку ввели Великобритания, США, члены Евросоюза, арабские страны и ряд других государств. В связи с этим президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал мировых лидеров отменить ограничения. По его словам, научных доказательств тому, что ограничения помогут предотвратить распространение нового штамма, нет. Однако они точно навредят экономике и «подорвут» все усилия, приложенные к восстановлению после пандемии коронавируса, считает Рамафоса.
В свою очередь, член Совета Федерации Владимир Круглый заявил, что штамм COVID-19 омикрон уже появился в России. Он рассказал, что источником его распространения могут быть граждане, посетившие Египет, и призвал закрыть авиасообщение с этой страной. Однако позже его слова опроверг Роспотребнадзор.
Пропущенные буквы
Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.
В организации пояснили, что намеренно пропустили две буквы греческого алфавита при наименовании нового штамма коронавируса. Как рассказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, от «ню» и «кси» отказались, чтобы избежать ярлыков. Так, буква «ню» пропущена из-за ее созвучности с английским словом «новый» (new — «нью»). «Кси» было решено опустить из-за того, что в английском написании она идентична фамилии Си. Это могло вызвать нежелательные ассоциации с лидером Китайской народной республики Си Цзиньпином.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович допустила, что новый штамм коронавируса может оказаться более заразным, но призвала не паниковать в связи с появлением нового варианта.