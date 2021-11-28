ВОЗ объяснила пропущенные буквы в наименовании нового штамма коронавируса

ВОЗ: буквы «ню» и «кси» в названии штаммов коронавируса пропущены, чтобы избежать ярлыков

Всемирная организация здравоохранения намеренно пропустила две буквы греческого алфавита при наименовании нового штамма коронавируса. Как объяснила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, от «ню» и «кси» отказались, чтобы избежать ярлыков, поэтому вариация получила название омикрон, пишет The New York Post.

Так, буква «ню» пропущена из-за ее созвучности с английским словом «новый» (new — «нью»). «Кси» было решено опустить из-за того, что в английском написании она идентична фамилии Си. Это могло вызвать нежелательные ассоциации с лидером Китайской народной республики Си Цзиньпином.

«Что касается "ню", то люди могли бы ошибочно подумать, что это новый вариант, скорее чем название. "Кси" — это общая фамилия. Мы договорились о правилах именования, чтобы избегать использования географических названий, имен людей, животных, чтобы избежать ярлыков», — пояснила Маргарет Харрис.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.

