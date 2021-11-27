В России допустили большую заразность омикрон-штамма

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России допустил, что новый штамм коронавируса «омикрон» может оказаться более заразным. Об этом пишет РИА Новости.

При этом представитель организации призвал не паниковать в связи с появлением нового варианта COVID-19.

О первых случаях заражения новым вариантом стало известно 24 ноября. Тогда появились сообщения о десятках зараженных в ЮАР, Ботсване и Гонконге. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант.